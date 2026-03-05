La Feria del Libro por la Memoria vuelve a la Biblioteca Córdoba

La ciudad de Córdoba será sede de la Tercera Feria del Libro por la Memoria, que se realizará el jueves 12 y viernes 13 de marzo, de 15 a 21, en la Biblioteca Córdoba, ubicada en calle 27 de Abril 375.

La propuesta reúne a editoriales independientes, universitarias y gremiales, además de una amplia agenda de actividades que incluyen lecturas, presentaciones de libros y conversatorios sobre literatura, memoria y derechos humanos.

Entre las editoriales participantes estarán Eduvim, Alción Editora, Caballo Negro, Narvaja Editor, Babel Editorial, Editorial FFyH-UNC, Ediciones del Callejón, Fruto de Dragón y otras casas editoriales de Córdoba.

Durante el evento también se podrá visitar la muestra “Biblioteca de libros prohibidos”, organizada por el Archivo Provincial de la Memoria.

El jueves 12 habrá lecturas por la memoria, presentaciones de libros y un conversatorio sobre Justicia y Derechos Humanos, mientras que a las 20 se realizará una charla titulada “Literatura, memoria y narrativas: algunas preguntas a cincuenta años del último golpe de Estado”.

El viernes 13 se desarrollarán lecturas colectivas, presentaciones de investigaciones sobre derechos humanos y un conversatorio sobre políticas del odio, además de la presentación del libro El séptimo sueño de Alicia Kozameh.

La feria es organizada por la Biblioteca Córdoba de la Agencia Córdoba Cultura, junto con la Biblioteca Nacional, el Archivo Provincial de la Memoria, la Universidad Nacional de Córdoba y otras instituciones culturales.