Las fotos de la creciente en su llegada a Playas de Oro y El Fantasio

Tras las incesantes lluvias en la alta montaña, una importante creciente ingresó hoy al río San Antonio y dejó tremendas postales en los balnearios más famosos de Villa Carlos Paz. El nivel del lago San Roque creció considerablemente durante las últimas 24 horas, el caudal superó el nivel del embudo y se mantienen abiertas las válvulas al 100%.

El agua ingresó con fuerza en la zona de Playas de Oro y El Fantasio, luego del crecimiento de los arroyos que alimentan la cuenca del embalse que alcanzó un total de 35,83 metros (el nivel del vertedero llega a 35,30 metros).

Se desplegó un operativo en las márgenes para evitar accidentes y la creciente pasó sobre el vado ubicado en El Fantasio, al tiempo que se está monitoreando el nivel del cauce para evaluar el corte del puente de Playas de Oro.

EL DIARIO hizo un recorrido por los distintos sectores para registrar la llegada de la creciente a Carlos Paz.