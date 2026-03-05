Las válvulas del dique se abrieron al 100% y apareció «la cola de novia»

Las dos válvulas del dique San Roque se encuentran abiertas al 100%, apareció «la cola de novia» y hay preocupación por el ingreso de nuevas crecientes desde el sur del Valle de Punilla. Las lluvias son persistentes en la alta montaña durante este jueves 5 de marzo y el embalse se encuentra por encima del nivel del embudo.

La inestabilidad continuaría durante las próximas horas y el lago quedó al límite de su capacidad máxima.

Anoche, se había dispuesto la apertura al 100% de uno de los dispositivos instalados para evacuar rápidamente el excedente de agua, sin embargo, tras las crecidas que ingresaron esta madrugada, se resolvió abrir la segunda al 70%.

Esto provocó uno de los fenómenos más característicos de las sierras cordobesas, la aparición de la denominada «cola de novia» en el paredón del dique y el crecimiento del río Suquía. Desde la Secretaría de Recursos Hídricos de Córdoba explicaron que la medida se tomó para evitar que haya inundaciones en las zonas bajas de Villa Carlos Paz y alrededores.

Se trata de la segunda vez en el año que se abren las válvulas, ya que habían entrado en funcionamiento a comienzos de enero.