Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

El presidente Javier Milei le tomó juramento este jueves a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia contó con la presencia de funcionarios del gabinete, familiares y el ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, quien se despidió de manera cordial tras varios años al frente de la cartera.

El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques. pic.twitter.com/idRAzf5ESR — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 5, 2026

Mahiques, de 45 años, era hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y se otorgó licencia para asumir como ministro nacional. En sus primeras palabras destacó que trabajará por una Justicia independiente, con reglas claras y seguridad jurídica, y remarcó la importancia de la estabilidad institucional para fomentar inversión y desarrollo.

La designación ya fue oficializada mediante el Decreto 133/2026, publicado en el Boletín Oficial, que acepta la renuncia de Cúneo Libarona y formaliza la asunción de Mahiques desde este jueves. Además, se confirmó que Santiago Viola acompañará al nuevo ministro como viceministro, con un rol clave en el Consejo de la Magistratura.

El acto se llevó a cabo en un clima protocolar, con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y algunos familiares cercanos de Mahiques. Según testigos, la ceremonia fue breve pero simbólica, con un juramento cargado de expectativas sobre la política judicial que viene.

La llegada de Mahiques se produce en un contexto crítico para la Justicia argentina: más de un tercio de los juzgados federales se encuentran vacantes, lo que representa un desafío para la gestión del nuevo ministro. Los especialistas consideran que su experiencia como fiscal general de la Ciudad le permitirá abordar algunos de los problemas estructurales del sistema judicial, aunque deberán esperar resultados concretos en los próximos meses.

Desde el oficialismo, el nombramiento se interpreta como un paso para consolidar la política de seguridad jurídica y fortalecer la independencia judicial, mientras Milei se prepara para una gira por Estados Unidos, donde tiene previsto participar de reuniones con líderes políticos y empresarios.