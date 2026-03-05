Orso: «Vivimos una temporada récord en el predio camino a Las Jarillas»

Como ocurre todos los años, el predio que el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz tiene camino a Las Jarillas, se ha convertido en uno de los atractivos para las familias mercantiles.

«Durante los primeros meses de este año hemos superado las expectativas respecto a la cantidad de socios, vecinos de Carlos Paz y San Antonio que han visitado nuestro hermoso predio»; declaró el secretario general, Carlos Orso.

«Creemos que esto se debe a las grandes inversiones y el trabajo permanente que hemos hecho junto a la comisión directiva durante este último tiempo»; añadió el dirigente sindical.

Cabe destacar, que durante los primeros días de enero, el gremio mercantil dejó inaugurada una nueva pileta de natación que se suma a las otras dos existentes en este gran espacio natural. El predio de los mercantiles se encuentra disponible todos los días de 10 a 20 horas y se pueden realizar festejos de cumpleaños, reuniones y eventos, realizando la respectiva reserva.