Centro de Empleados de Comercio
Orso: «Vivimos una temporada récord en el predio camino a Las Jarillas»El gremio mercantil dejó inaugurada una nueva pileta de natación que se suma las instalaciones.
Como ocurre todos los años, el predio que el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz tiene camino a Las Jarillas, se ha convertido en uno de los atractivos para las familias mercantiles.
«Durante los primeros meses de este año hemos superado las expectativas respecto a la cantidad de socios, vecinos de Carlos Paz y San Antonio que han visitado nuestro hermoso predio»; declaró el secretario general, Carlos Orso.
«Creemos que esto se debe a las grandes inversiones y el trabajo permanente que hemos hecho junto a la comisión directiva durante este último tiempo»; añadió el dirigente sindical.
Cabe destacar, que durante los primeros días de enero, el gremio mercantil dejó inaugurada una nueva pileta de natación que se suma a las otras dos existentes en este gran espacio natural. El predio de los mercantiles se encuentra disponible todos los días de 10 a 20 horas y se pueden realizar festejos de cumpleaños, reuniones y eventos, realizando la respectiva reserva.