Prohibieron una miel y juguitos congelados que se vendían en Córdoba

Una marca de miel y otra de juguitos congelados fueron prohibidas en la Provincia de Córdoba y se ordenó que los productos sean retirados de todas las góndolas. Según informaron desde la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, se detectaron problemas en los análisis y en el rotulado y piden que no sean consumidos por el riesgo para la salud.

Se intensificaron los controles bromatológicos en el marco del programa de Vigilancia Alimentaria Provincial.

Concretamente, se prohibió el fraccionamiento y la venta (también en plataformas online) de la denominada «Miel de flores» (R.M.E. N° 395-2023; R.M.A. N° 872-2023; lote junio 2025, vencimiento 12 meses), luego que los controles revelaran altos niveles de dextrinas, acidez y cenizas y problemas graves en el rotulado.

También se dispuso el cese de la comercialización del juguito congelado marca MINYO – CREM2. La prohibición alcanza a todas sus presentaciones, lotes y fechas. Las autoridades señalaron que el envase tiene impresión directa en la zona de succión, algo que está prohibido por el Código Alimentario Argentino porque puede afectar la seguridad del producto.

Las autoridades recomendaron no consumir estos productos y se pidió que sean retirados de los comercios.