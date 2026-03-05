Quiénes pueden inscribirse para recibir el Paicor 2026

El gobierno de Córdoba informó que se encuentra abierta la inscripción para acceder al Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) correspondiente al ciclo lectivo 2026. Se trata de un beneficio que estará destinado a estudiantes que asisten a escuelas públicas de la provincia y el formulario deberá completarse de forma online en la plataforma Ciudadano Digital.

Cada solicitud será analizada mediante un sistema de verificación que permite determinar si la situación del grupo familiar cumple con las condiciones establecidas y se precisó, que los alumnos que ya recibían la asistencia en años anteriores, también deben realizar nuevamente el trámite para este año escolar.

Para acceder al Paicor, los ingresos del grupo familiar conviviente no deben superar el valor de la canasta básica. También se analiza la situación patrimonial y en caso de poseer un automóvil, este debe tener al menos diez años de antigüedad.

Además, la familia debe ser titular de una sola propiedad. Desde Provincia informaron que el objetivo de estos controles es asegurar que la asistencia llegue a los hogares que realmente la necesitan, especialmente en un contexto económico complejo.