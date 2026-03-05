Teatro, cine y homenajes en Cosquín por el Mes de la Mujer

Agenda cultural en Cosquín
Teatro, cine y homenajes en Cosquín por el Mes de la MujerDurante marzo habrá obras de teatro, cine y reconocimientos para destacar el rol de las mujeres en la comunidad.
La Municipalidad de Cosquín presentó el cronograma de actividades del Mes de la Mujer, una agenda que se desarrollará durante marzo con propuestas culturales y espacios de reflexión.
Las actividades incluyen obras de teatro, ciclos de cine y encuentros comunitarios, además del tradicional reconocimiento a la Mujer Destacada, una distinción que cada año resalta la trayectoria y el compromiso de mujeres de la ciudad.
Desde el municipio señalaron que las iniciativas buscan generar espacios de encuentro y diálogo para seguir promoviendo una sociedad más igualitaria e inclusiva.
El cronograma forma parte de las actividades que se realizan en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.