Valle Hermoso continúa con las jornadas de castraciones gratuitas

La Municipalidad de Valle Hermoso continúa impulsando acciones destinadas al cuidado y bienestar de los animales de compañía. En esta oportunidad, se llevó adelante una nueva jornada de castraciones gratuitas en el quirófano del Área de Salud Animal, una iniciativa clave para promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control poblacional de perros y gatos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos no solo ayudan a prevenir la reproducción no deseada, sino que también favorecen la salud de los animales, ya que la castración reduce riesgos de enfermedades y mejora su calidad de vida.

Las intervenciones se realizan con turnos previos y están destinadas a vecinos de la localidad que deseen esterilizar a sus mascotas de manera segura y gratuita. Debido a la gran demanda, las autoridades solicitaron paciencia a la comunidad, ya que los turnos se otorgan por orden de inscripción y el objetivo es poder brindar el servicio a la mayor cantidad posible de animales.

Quienes deseen obtener un turno o realizar consultas pueden comunicarse al 3548 589373 o acercarse al Área de Salud Animal, ubicada en Martín Rodríguez 22, donde la atención se realiza en horario de la mañana.

Desde el municipio remarcaron la importancia de este programa, que forma parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de los animales y a la construcción de una convivencia más responsable entre las mascotas y la comunidad.