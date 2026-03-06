De Punilla al espacio, un proyecto satelital que involucra a 108 países

Una experiencia educativa con proyección internacional se desarrolla en la escuela ProA de La Falda, donde un grupo de estudiantes participa de un programa espacial que podría llevar a una alumna cordobesa a viajar a India para trabajar en la construcción de un satélite.

Se trata del programa internacional Shakthi SAT, una iniciativa que reúne a niñas de distintos países para desarrollar proyectos vinculados a la tecnología espacial. La propuesta apunta a empoderar a jóvenes en áreas científicas y tecnológicas a través de la participación directa en misiones satelitales.

Dentro de ese programa fueron seleccionadas 108 estudiantes argentinas, de las cuales 14 pertenecen a la escuela ProA de La Falda, ubicada en el valle de Punilla.

Como parte de la experiencia, las participantes reciben formación vinculada a la tecnología espacial y trabajan en proyectos asociados al desarrollo de un satélite. Entre todas las estudiantes que participan a nivel internacional, una tendrá la posibilidad de viajar a India para integrarse al equipo que construirá el satélite.

Desde la institución señalaron que para acompañar el proceso formativo se organizaron tutorías en Física y Matemática, además de horas institucionales de seguimiento para apoyar el desarrollo de las alumnas que forman parte del programa.

El proyecto forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por la escuela que combinan ciencia, tecnología y participación estudiantil. Entre ellas se destacan propuestas como el Club del Pitch, orientado al desarrollo emprendedor, y experiencias interdisciplinarias como “Cuentos matemáticos sonoros”, que integran matemática, literatura, música y programación.

Durante una reciente visita a la institución, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, destacó el potencial de este tipo de propuestas para conectar a los estudiantes con desafíos globales.