Diez gobernadores viajarán a EE UU invitados por Milei para el Argentina Week

El presidente Javier Milei invitó a diez gobernadores a participar en Argentina Week, el evento que se realizará en Estados Unidos y con el que el Gobierno busca promover oportunidades de inversión en el país.

Además de la exposición del mandatario nacional, el encuentro contará con la participación de varios integrantes del Gabinete y de dirigentes provinciales que integrarán distintos paneles vinculados a sectores estratégicos de la economía.

Los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz) formarán parte de una mesa dedicada a la minería estratégica y los minerales críticos.

En tanto, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) participarán de otro panel centrado en Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, la infraestructura para exportaciones y las energías renovables.

La apertura de ese bloque estará a cargo del presidente de YPF, Horacio Marín.

Ambas exposiciones se realizarán el jueves 12 de marzo. Ese mismo día, Milei tiene previsto viajar luego a Chile para asistir a la ceremonia de asunción del presidente electo José Antonio Kast.

Aunque fueron invitados por el Gobierno nacional, los mandatarios provinciales costearán sus propios traslados, de forma independiente a la delegación presidencial.

La comitiva que acompañará a Milei estará integrada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).