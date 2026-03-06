Docentes de Córdoba se suman al paro por el Día de la Mujer

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, organizaciones feministas y sociales convocaron a un paro internacional de mujeres y movilizaciones para el lunes 9 en todo el país.

En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció su adhesión institucional a la medida. La decisión fue tomada por la asamblea de delegados departamentales del gremio docente.

El secretario general del sindicato, Roberto Cristalli, explicó que la organización participará de la movilización convocada para la tarde del lunes en la ciudad de Córdoba y también acompañará las actividades que se realicen en el interior provincial.

“La asamblea de delegados departamentales resolvió adherir al paro internacional de mujeres y convocar a la movilización que se llevará adelante en la ciudad de Córdoba en horas de la tarde”, señaló el dirigente.

La jornada de protesta se replicará en distintos puntos del país con marchas, concentraciones y actos. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se prevé una movilización hacia Plaza de Mayo.

Con la adhesión de UEPC, parte de la actividad escolar en Córdoba podría verse afectada durante el lunes, debido a la participación de docentes en el paro y las movilizaciones.

Las organizaciones convocantes indicaron que la iniciativa busca visibilizar reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y la erradicación de las violencias.