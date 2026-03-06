El dique San Roque ya está 1,14 metro por encima del vertedero

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron importantes subas en varios embalses de Córdoba, con el dique San Roque superando el nivel del vertedero en 1,14 metro.

Según los datos actualizados al 6 de marzo a las 12.30, el lago alcanzó una cota de 36,44 metros, cuando su vertedero se ubica en 35,30 metros.

Otro de los embalses que también quedó por encima de su nivel de vertedero fue Los Molinos, que registra 68 centímetros por encima de su cota.

En tanto, el dique La Viña mostró una suba significativa en las últimas horas y su nivel creció 94 centímetros, aunque todavía se mantiene por debajo de su vertedero.

Los registros forman parte del monitoreo que realiza la Administración Provincial de Recursos Hídricos, que sigue de cerca la evolución de los embalses tras las precipitaciones que se dieron en distintos puntos de la provincia.