Guillermo Coppola fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro

La salud de Guillermo Coppola generó preocupación este viernes luego de que el empresario y exrepresentante de Diego Maradona debiera ser internado de urgencia en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires, tras presentar una complicación respiratoria.

Según las primeras informaciones difundidas por su entorno, Coppola, de 77 años, fue trasladado al centro médico luego de manifestar dificultades para respirar. Los médicos decidieron su inmediata hospitalización para realizar estudios clínicos y monitorear de cerca su evolución.

De acuerdo con lo que trascendió en las últimas horas, el cuadro estaría relacionado con secuelas pulmonares que el empresario arrastra desde que padeció COVID-19. Ese antecedente ya le habría provocado distintos episodios de salud en los últimos años, lo que obligó a los especialistas a extremar las precauciones.

La internación también obligó a suspender sus compromisos laborales más inmediatos. Entre ellos se encontraba su participación habitual en programas radiales y otras actividades vinculadas al ambiente del espectáculo, lo que rápidamente encendió señales de alerta entre colegas y seguidores.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial que detalle la gravedad del cuadro ni el tiempo estimado de internación. Allegados al empresario señalaron, sin embargo, que permanece acompañado por su familia y bajo seguimiento permanente del equipo médico.

Coppola es una figura emblemática del deporte y el espectáculo argentino. Durante décadas fue el representante de Diego Maradona y uno de los protagonistas centrales de la etapa más mediática del exfutbolista, tanto dentro como fuera de las canchas.

Su vínculo profesional con Maradona comenzó en la década de 1980 y se extendió durante años marcados por éxitos deportivos, conflictos judiciales y una intensa exposición pública que lo convirtió en uno de los managers más conocidos del país y el mundo. Su historia junto a Diego fue representada en una miniserie en el año 2024 llamada "Coppola, el representante", con Juan Minujín haciendo del excéntrico "Guillote" en todas las etapas de su vida.

La noticia de su hospitalización generó inmediata repercusión en el ambiente deportivo y televisivo, donde Coppola mantiene una presencia activa. Mientras tanto, el foco permanece puesto en su evolución clínica y en los próximos informes médicos que puedan brindar precisiones sobre su estado de salud.