La creciente del lago obligó a cerrar la calle bajo el puente Uruguay

La creciente del lago San Roque también se hizo sentir en la zona oeste de Carlos Paz, donde una de las calles que atraviesan por debajo del puente Uruguay quedó cubierta por el agua.

La calle ubicada hacia el lado oeste debió ser cerrada debido al avance del agua, que ingresó sobre la calzada e impide la circulación.

Las imágenes registradas muestran cómo el nivel del lago avanzó hasta cubrir gran parte del sector bajo el puente, uno de los puntos más cercanos a la costa en esa zona de la ciudad.

El incremento del nivel del San Roque se produjo luego de las intensas lluvias registradas en toda la cuenca y del ingreso de crecientes provenientes de los ríos que alimentan el embalse.