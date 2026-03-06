La creciente del San Roque llegó al Suquía y cerraron la Costanera

La Municipalidad de Córdoba dispuso el cierre de los tramos bajos de la avenida Costanera luego del aumento del caudal del río Suquía tras las intensas lluvias registradas en la región.

La medida se adoptó de forma preventiva ante el crecimiento del nivel del río, que generó complicaciones en algunos sectores cercanos al cauce.

Desde el municipio informaron que se establecieron desvíos para reorganizar la circulación vehicular mientras se mantiene el monitoreo permanente de la situación.

El incremento del caudal del Suquía está relacionado con el fuerte aporte de agua que recibió la cuenca durante los últimos días.