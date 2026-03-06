La creciente rebalsó el lago San Roque y piden extremar precauciones

Villa Carlos Paz. Luego de las intensas lluvias registradas durante toda la jornada de ayer, en la madrugada de hoy la creciente provocó el desborde de las costas del lago San Roque en distintos sectores de Villa Carlos Paz.

Las imágenes difundidas muestran cómo el agua comenzó a ingresar en la zona de la costanera e incluso invadió parte del Playón Municipal.

Desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz informaron que se están realizando patrullajes preventivos en todo el sector cercano a la costa del río y del lago, con presencia de personal de seguridad y fuerzas vivas para monitorear la situación. También trabaja personal de Bomberos y DUAR.

En este marco, se solicitó a los vecinos circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad, debido a la presencia de agua en diferentes puntos de la ciudad.

Entre los sectores donde se registran complicaciones en el tránsito se encuentran:

Puente Terzi

Playón Municipal

Peschiera del Garda

Espacio verde junto al helipuerto

Avenida Illia y French

Avenida Illia hasta Comechingones

Además, las autoridades advirtieron que el nivel del agua podría continuar en aumento durante la noche, ya que el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones.

A esta situación se suma una creciente de aproximadamente cuatro metros que ya ingresó por Cuesta Blanca y que se espera que llegue a Villa Carlos Paz en horas de la noche, por lo que se mantiene un seguimiento permanente del comportamiento del río y del lago.