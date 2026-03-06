Suben los peajes en Córdoba: cuánto cuesta pasar ahora

Suben los peajes en Córdoba: cuánto cuesta pasar ahoraLa actualización alcanza a los usuarios del Telepeaje.
Desde este viernes 6 de marzo comenzó a regir un nuevo aumento en las tarifas de peaje de la Red de Accesos a Córdoba (RAC). La actualización es del 1,6% respecto de los valores vigentes y se aplica a los usuarios adheridos al sistema Telepeaje.
Con este incremento, la tarifa básica para la categoría 2 (automóviles) pasó de $1.703 a $1.731,09 por pasada.
En tanto, quienes abonen de manera manual en las cabinas continuarán pagando $3.000, ya que ese valor no sufrió modificaciones.
El ajuste responde a la actualización del Coeficiente de Variación de Costos (CVC) correspondiente a noviembre pasado, indicador que determina periódicamente el porcentaje de incremento permitido para los peajes administrados por la concesionaria Caminos de las Sierras.
La última suba se había aplicado el 4 de febrero, cuando la tarifa para autos pasó de $1.677 a $1.703. Con la nueva actualización, el aumento acumulado en lo que va de 2026 alcanza el 3,2%.
Cambios en la política de aumentos
La concesionaria modificó su estrategia histórica de actualización tarifaria. A partir de este año, en lugar de aplicar uno o dos incrementos importantes anuales, prevé realizar ajustes mensuales en función de la variación que indique el CVC.
También cambió la forma de comunicar las subas. Hasta el año pasado, los incrementos se difundían a través de las redes sociales de la empresa, mientras que ahora las actualizaciones se publican únicamente en la página web del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep).
Cómo se calcula el CVC
El Coeficiente de Variación de Costos es una fórmula polinómica elaborada y publicada mensualmente por la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba.
Este indicador combina distintas variables económicas con ponderaciones específicas, entre ellas:
- el índice de obra pública,
- el índice de precios al consumidor de Córdoba,
- y el tipo de cambio oficial.
Una vez publicado el coeficiente, los incrementos tarifarios pueden aplicarse cuatro días hábiles después, aunque la concesionaria tiene la posibilidad de postergar su implementación.
Dónde se aplica el aumento
La actualización rige en todas las estaciones de peaje de la red provincial, ubicadas en:
- Ruta 20
- Ruta 5
- Ruta 36 (Bouwer, Piedras Moras y Arroyo Tegua)
- Autopista Pilar–Córdoba
- Ruta 19
- Ruta E-53
- Ruta 9 Norte (estación Juárez Celman)
- Ruta 9 Sur
- Ruta 38 (Autovía Punilla)
- Ruta E-55
- Segundo Anillo de Circunvalación
Tarifas vigentes por categoría
Con el nuevo cuadro tarifario, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
- Categoría 1 (motocicletas): lunes a viernes sin cargo; sábados, domingos y feriados $800.
- Categoría 2 (automóviles): $1.731,09 con Telepeaje y $3.000 manual.
- Categoría 3: $3.462,18 con Telepeaje y $6.000 manual.
- Categoría 4: $3.462,18 con Telepeaje y $6.000 manual.
- Categoría 5: $5.193,27 con Telepeaje y $15.000 manual.
- Categoría 6: $6.924,36 con Telepeaje y $20.000 manual.
- Categoría 7: $8.655,45 con Telepeaje y $25.000 manual.
Descuentos por uso del Telepeaje
Los usuarios adheridos al sistema Telepeaje continúan recibiendo descuentos según la cantidad de pasadas mensuales:
- De 1 a 10 pasadas: $1.644,54 (5% de descuento).
- De más de 10 a 30: $1.557,98 (10%).
- De más de 30 a 50: $1.384,57 (20%).
- De más de 50 a 80: $1.211,76 (30%).
- Desde la pasada 81 en adelante: bonificación del 100%.