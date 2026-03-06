Suben los peajes en Córdoba: cuánto cuesta pasar ahora

Desde este viernes 6 de marzo comenzó a regir un nuevo aumento en las tarifas de peaje de la Red de Accesos a Córdoba (RAC). La actualización es del 1,6% respecto de los valores vigentes y se aplica a los usuarios adheridos al sistema Telepeaje.

Con este incremento, la tarifa básica para la categoría 2 (automóviles) pasó de $1.703 a $1.731,09 por pasada.

En tanto, quienes abonen de manera manual en las cabinas continuarán pagando $3.000, ya que ese valor no sufrió modificaciones.

El ajuste responde a la actualización del Coeficiente de Variación de Costos (CVC) correspondiente a noviembre pasado, indicador que determina periódicamente el porcentaje de incremento permitido para los peajes administrados por la concesionaria Caminos de las Sierras.

La última suba se había aplicado el 4 de febrero, cuando la tarifa para autos pasó de $1.677 a $1.703. Con la nueva actualización, el aumento acumulado en lo que va de 2026 alcanza el 3,2%.

Cambios en la política de aumentos

La concesionaria modificó su estrategia histórica de actualización tarifaria. A partir de este año, en lugar de aplicar uno o dos incrementos importantes anuales, prevé realizar ajustes mensuales en función de la variación que indique el CVC.

También cambió la forma de comunicar las subas. Hasta el año pasado, los incrementos se difundían a través de las redes sociales de la empresa, mientras que ahora las actualizaciones se publican únicamente en la página web del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep).

Cómo se calcula el CVC

El Coeficiente de Variación de Costos es una fórmula polinómica elaborada y publicada mensualmente por la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba.

Este indicador combina distintas variables económicas con ponderaciones específicas, entre ellas:

el índice de obra pública,

el índice de precios al consumidor de Córdoba,

y el tipo de cambio oficial.

Una vez publicado el coeficiente, los incrementos tarifarios pueden aplicarse cuatro días hábiles después, aunque la concesionaria tiene la posibilidad de postergar su implementación.

Dónde se aplica el aumento

La actualización rige en todas las estaciones de peaje de la red provincial, ubicadas en:

Ruta 20

Ruta 5

Ruta 36 (Bouwer, Piedras Moras y Arroyo Tegua)

Autopista Pilar–Córdoba

Ruta 19

Ruta E-53

Ruta 9 Norte (estación Juárez Celman)

Ruta 9 Sur

Ruta 38 (Autovía Punilla)

Ruta E-55

Segundo Anillo de Circunvalación

Tarifas vigentes por categoría

Con el nuevo cuadro tarifario, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría 1 (motocicletas): lunes a viernes sin cargo; sábados, domingos y feriados $800.

Categoría 2 (automóviles): $1.731,09 con Telepeaje y $3.000 manual.

Categoría 3: $3.462,18 con Telepeaje y $6.000 manual.

Categoría 4: $3.462,18 con Telepeaje y $6.000 manual.

Categoría 5: $5.193,27 con Telepeaje y $15.000 manual.

Categoría 6: $6.924,36 con Telepeaje y $20.000 manual.

Categoría 7: $8.655,45 con Telepeaje y $25.000 manual.

Descuentos por uso del Telepeaje

Los usuarios adheridos al sistema Telepeaje continúan recibiendo descuentos según la cantidad de pasadas mensuales: