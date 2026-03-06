Tras el rebalse del San Roque, pronostican más lluvias

Luego de las intensas lluvias que provocaron el avance del lago San Roque sobre la costanera y distintos sectores de la ciudad, el pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas en Villa Carlos Paz y la región.

Según el informe meteorológico oficial actualizado este viernes por la mañana, durante el resto del día se esperan lluvias aisladas, tormentas y chaparrones, con probabilidades de precipitación que se ubican entre el 40 y el 70 por ciento.

La temperatura máxima prevista para este viernes rondará los 19 grados, en una jornada que se mantendrá mayormente nublada y con vientos leves del sector sudeste y este.

Para el sábado el panorama seguirá inestable. El pronóstico indica lluvias aisladas durante la madrugada, cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, aunque con probabilidades de precipitación menores, entre el 10 y el 40 por ciento.

El domingo volvería a intensificarse la inestabilidad en la región, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas hacia la tarde y la noche, nuevamente con probabilidades de precipitación entre el 40 y el 70 por ciento.

Este escenario meteorológico mantiene bajo seguimiento el comportamiento de los ríos de la cuenca y el nivel del lago San Roque, luego de las crecientes registradas en las últimas horas.