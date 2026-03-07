Cómo quedó el lago San Roque y los otros diques de Córdoba

Tras las intensas lluvias caídas en la alta montaña, los diques de la Provincia de Córdoba arrancan el mes de marzo a tope. El lago San Roque incrementó considerablemente su nivel, se llenó en el día de ayer y registró desbordes en Villa Carlos Paz. La apertura de las válvulas del paredón hizo crecer el nivel del Río Suquía y se debió cerrar la costanera de Córdoba.

Debido al aumento del caudal, también se vieron inundadas al menos diez viviendas en La Calera, Casa Bamba y Saldán.

Durante los días miércoles y jueves, las lluvias fueron intensas en toda la región y provocaron importantes crecientes en los ríos San Antonio, Cosquín y los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras.

Pero además, hubo abundantes precipitaciones en zonas del Valle de Calamuchita (llovieron más de 200 milímetros) y varios embalses superaron el nivel del vertedero.

Tras la apertura del sistema de evacuación del excedente de agua, el San Roque quedó en 36,44 metros (el vertedero se ubica a 35,30 metros), mientras que La Viña quedó a 99,27 metros (su capacidad máxima es de 100,50 metros), el dique de Cruz del Eje se ubica en 36,06 metros (el vertedero está a 37,20 metros), Los Molinos llegó a 53,68 metros (su capacidad máxima es de 53,00 metros), Embalse alcanzó 46,28 metros (el límite es de 46,50 metros), La Quebrada está en 33,55 metros (el vertedero se encuentra en 34,00 metros), Pichanas está en 38,91 metros (vertedero a 44,00 metros) y El Cajón muestra un caudal de 25,42 metros (mientras que su vertedero se ubica en 30,20 metros).

El pronóstico anuncia lluvias para el resto del fin de semana y las autoridades provinciales dispusieron que se mantengan abiertas las válvulas para reducir el caudal y que los embalses sean capaces de recibir nuevas crecientes.