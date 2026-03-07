Junto a Javier Milei, Donald Trump lanzó una "coalición militar" antinarco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una coalición militar regional para combatir a los carteles del narcotráfico durante la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en Miami. El encuentro reunió a 12 líderes latinoamericanos alineados con la Casa Blanca, entre ellos Javier Milei.

Durante su discurso, Trump sostuvo que la nueva alianza tendrá como objetivo “erradicar los carteles criminales que asolan la región” y planteó la necesidad de coordinar acciones militares entre los países participantes. El mandatario firmó una proclamación conjunta junto a los jefes de Estado presentes para formalizar el compromiso de cooperación en materia de seguridad.

La cumbre se llevó a cabo en el complejo Trump National Doral en Miami, reunió a presidentes y autoridades de distintos países de América Latina considerados aliados de Washington. En su exposición, Trump afirmó que durante décadas amplias zonas del hemisferio occidental quedaron bajo control de redes criminales transnacionales y aseguró que la nueva coalición buscará desmantelar esas estructuras.

El Presidente Javier Milei llegó a la Cumbre “Shield of the Americas” en Miami, y fue recibido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/QaJdqm9Kgb — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 7, 2026

Entre los mandatarios que participaron del encuentro estuvieron los presidentes de Ecuador, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Guyana y República Dominicana, además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Milei asistió acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y otros integrantes de la delegación argentina.

La iniciativa forma parte de la estrategia de política exterior de la actual administración estadounidense para reforzar su presencia en América Latina y fortalecer vínculos con gobiernos ideológicamente afines. Tras su paso por Miami, la comitiva argentina tiene previsto continuar su agenda en Nueva York con encuentros orientados a promover inversiones y relaciones económicas.

Cómo sigue la gira de Javier Milei en EE.UU.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), el mandatario viajará luego a Nueva York. Allí, desde el domingo 8 de marzo, el Presidente hará un alto en el cronograma de actividades y visitará la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana. Se trata de la féretro del líder religioso, el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch, ubicada en el cementerio de Montefiore en Queens.

Asimismo, Milei disertará el lunes, a las 14, en la Yeshiva University, y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, el tradicional evento que reconoce a las 100 personas más influyentes en respaldo a Israel. Se celebra desde 2014 y honra a personalidades destacadas en la pelea contra el antisemitismo.

Para el martes, el jefe de Estado se reunirá a las 9.50 con el titular del CEO del JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York para atraer inversores al país. La actividad es organizada por la Embajada Argentina en EE.UU., el JPMorgan y el Bank of America. Allí estarán presentes los ministros, la secretaria general de la Presidencia y el embajador Alejandro Oxenford, quienes participarán de los paneles del evento. También asistirán varios gobernadores.

En horas del mediodía, los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile, donde estiman aterrizar a las 23:30, para el miércoles asistir a la ceremonia de asunción presidencial del reciente electo Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. La administración libertaria busca brindar un gesto con el líder del Partido Republicano, que viajó a Buenos Aires el día después de su triunfo en el balotaje en Chile. Luego de la ceremonia, a las 15, la delegación regresará al país.