Niebla complica la circulación en la autopista Córdoba-Rosario y Altas Cumbres

La presencia de bancos de niebla complica la circulación este sábado en distintos corredores viales de la provincia de Córdoba.

Según informó la Policía, la visibilidad se encuentra reducida principalmente en la autopista Córdoba-Rosario y en el Camino de las Altas Cumbres, dos rutas muy transitadas por conductores y transporte de carga.

Ante esta situación, las autoridades pidieron circular con extrema precaución, mantener distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y reducir la velocidad para evitar accidentes.

Las condiciones pueden variar a lo largo de los kilómetros, por lo que recomiendan prestar especial atención en sectores serranos y zonas bajas donde la niebla suele concentrarse con mayor intensidad.