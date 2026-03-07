Un apostador ganó casi $780 millones en el Quini 6

País. Un jugador se llevó un premio de $780.000.000 en el Quini 6, una cifra que despierta interrogantes sobre el procedimiento de retención de impuestos en este tipo de sorteos. El mecanismo de deducción fiscal aplicado en estos casos sigue una lógica matemática que define cuánto recibe efectivamente el ganador tras la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el ente recaudador específico, ARCA.

La legislación vigente establece que los premios de juegos de azar están sujetos a un régimen de retención. El cálculo se realiza en dos pasos principales, que combinan un porcentaje sobre el premio total y otro sobre la base imponible resultante. Esta metodología afecta a todos los ganadores de sorteos organizados por loterías oficiales en la Argentina, incluyendo el Quini 6.

De acuerdo al esquema aplicado, el primer paso consiste en tomar el 90% del monto total del premio como base imponible. Sobre esa base, la autoridad fiscal impone una retención del 31%. Este procedimiento genera una deducción automática antes de que el ganador acceda a los fondos.

Para ilustrar el proceso, se detalla el cálculo correspondiente a un premio de $780.000.000, que constituye el monto bruto sorteado en este caso:

El 90% de $780.000.000 corresponde a $702.000.000.

Sobre los $702.000.000 se calcula el 31%, lo que equivale a $217.620.000.

El monto que finalmente recibe el ganador es de $562.380.000, resultante de restar la retención al monto original.

El impacto de este régimen tributario se refleja en el porcentaje final del premio que se destina a impuestos. Si se toma el 31% del 90% del monto total, el resultado es el 27,9% del premio bruto. De esta forma, la porción retenida representa poco más de una cuarta parte del total sorteado en el Quini 6.