¿Un fin de semana con lluvias en Carlos Paz y el sur de Punilla?

Un fin de semana con clima inestable y lluvias se anuncia en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Se estima que las zonas más afectadas se ubicarían en los sectores de alta montaña y se hace un seguimiento de los ríos y arroyos ante el riesgo de que haya nuevas crecientes.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado 7 de marzo, una jornada nublada con probabilidad de precipitaciones intermitentes y una máxima que se ubicaría entorno a los 26 grados. Por su parte, para mañana domingo, se prevé una mínima de 17 grados, una máxima que se ubicaría en torno a los 20 grados y la caída de buenos milimetrajes en algunos sectores de Punilla.

El fenómeno se iría incrementando hacia la tarde/noche y durante las próximas horas, la tormenta será protagonista en la región.

El lago San Roque se encuentra al límite de su capacidad y se hace un monitoreo de los ríos y arroyos serranos ante el riesgo de que ingresen nuevas crecientes en los afluentes como los ríos San Antonio y Cosquín y en los arroyos Las Mojarras y Los Chorrillos.