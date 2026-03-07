UTHGRA conmemora el Día de la Mujer con un encuentro especial para afiliadas

UTHGRA Córdoba, en conjunto con el Instituto para la Igualdad de Oportunidades de la UTHGRA (IPLIDO) Delegación Permanente Córdoba, invita a afiliadas y jubiladas gastronómicas a participar del encuentro organizado con motivo del Día de la Mujer.

La actividad se llevará a cabo el próximo 12 de marzo a partir de las 16:00 horas, en la Seccional UTHGRA Córdoba, ubicada en Santiago del Estero 151, Barrio Centro.

La jornada fue pensada como un espacio de encuentro y reconocimiento, donde se hará entrega de un presente a las asistentes y se compartirá una tarde con show musical en vivo, bingo y sorteo de premios.

Desde UTHGRA Córdoba reafirman su compromiso de generar espacios de participación y reconocimiento para las mujeres del sector gastronómico y hotelero, promoviendo instancias que fortalezcan el vínculo institucional y la integración entre afiliadas.

Las inscripciones se realizan mediante formulario en la web UTHGRACBA.ORG.AR.