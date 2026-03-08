Con el lago lleno y válvulas abiertas, la lluvia no da tregua ¿cuánto llovió en las sierras?

Las lluvias volvieron a intensificarse este domingo por la tarde en las sierras de Punilla, en un escenario delicado para el lago San Roque, que se encuentra por encima de su nivel de vertedero y con sus válvulas abiertas para desagotar el excedente de agua.

Durante la jornada, el embalse alcanzó una cota de 35,57 metros, es decir 27 centímetros por encima del vertedero, según los registros actualizados de los diques de Córdoba. Esta situación provocó que sectores de la costanera de Villa Carlos Paz quedaran bajo agua, especialmente en las zonas más bajas cercanas al lago.

El exceso de agua también obligó a abrir al máximo las válvulas del embudo del paredón, lo que incrementó el caudal que baja hacia el río Suquía y generó complicaciones en zonas ubicadas aguas abajo del dique.

En distintos barrios ubicados después del paredón se registraron ingresos de agua en viviendas y anegamientos, producto del fuerte volumen que está liberando el embalse para aliviar la presión del lago.

El último reporte del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), difundido a las 14:15, indicaba lluvias leves en las últimas seis horas en las cuencas de los ríos San Antonio, Cosquín y Los Chorrillos. Sin embargo, con el correr de la tarde las precipitaciones volvieron a intensificarse en la región, lo que genera preocupación porque esos cursos de agua desembocan directamente en el San Roque.

En la cuenca del río San Antonio, el punto con mayor registro había sido La Quebrada con 5 milímetros, seguido por Confluencia El Cajón con 3 mm. Los niveles del río marcaban 1,13 metros en Malambo, 0,86 metros en Confluencia El Cajón y 0,28 metros en El Cajón.

En la cuenca del río Cosquín, las precipitaciones habían sido muy bajas, con 2 mm en La Hoyada y 1 mm en San José, Olaen y Carnerillo, mientras que La Juntura y Villa Caeiro no registraban lluvias en ese momento.

Por su parte, en la cuenca de Los Chorrillos se habían medido 3 milímetros de lluvia, con un nivel de río de 0,50 metros.

Con el lago lleno y las cuencas recibiendo nuevas precipitaciones, las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre ríos, diques y sectores bajos de las ciudades cercanas al San Roque.