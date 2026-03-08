Córdoba: Por qué dejaron de circular los colectivos urbanos del Grupo FAM

Los colectivos de grupo FAM se vieron paralizados este domingo 8 de marzo y desde la empresa emitieron un comunicado donde denunciaron que sufrieron un «sabotaje». Mientras se trabaja para alcanzar una pronta solución, trascendió que se encuentran afectadas las unidades que recorren los corredores 2, 5 y 7 y las líneas 600 y 601.

«Estimados usuarios: Grupo FAM ha sido víctima de un sabotaje que momentáneamente nos imposibilita prestar el servicio, se están investigando los alcances y trabajando en la solución»; expresaron desde la prestataria.

Al mismo tiempo, desde el gremio UTA, revelaron que «no están las llaves de los colectivos», lo que impidió que los choferes prestaran servicio en la ciudad de Córdoba.

Es importante destacar, que las unidades pertenecientes a Coniferal y SiBus se encuentran funcionando con normalidad.