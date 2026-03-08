Cursos virtuales gratuitos del Espacio Illia para mayores de 55

El Illia Espacio Recreativo y Cultural de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba abrió las inscripciones para más de 80 cursos virtuales gratuitos destinados a personas mayores de 55 años en toda la provincia.

La iniciativa busca generar espacios de aprendizaje, recreación y encuentro mediante talleres online con clases en vivo, permitiendo que los participantes se conecten desde distintos puntos del territorio.

La propuesta incluye una amplia variedad de temáticas, entre ellas idiomas, actividad física, uso del celular, computación, redes sociales, arte y manualidades, desarrollo personal, música, oficios, escritura y lectura, entre muchas otras opciones.

Las clases se dictarán de forma sincrónica a través de Google Meet, por lo que cada curso contará con un día y horario fijo para los encuentros virtuales entre docentes y participantes. La cursada se extenderá desde marzo hasta noviembre de 2026.

Para participar es necesario tener 55 años o más y contar con una cuenta de Ciudadano Digital (CiDi). Cada persona podrá inscribirse en un solo curso.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de marzo.

Para conocer la grilla completa de cursos y anotarse, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web del Espacio Illia.