Nota de Opinión

Defendamos la transparencia en nuestro Colegio de Abogados

Por Elías Karanicolas.
Sociedad
domingo, 8 de marzo de 2026 · 09:46

Nuestra delegación merece un proceso electoral transparente. Lamentablemente, el llamado actual está viciado al no cumplir con los plazos estatutarios correspondientes y no garantiza la legitimidad del proceso.

Como profesional comprometido con nuestra institución, quiero informarles que he presentado formalmente una nota ante la Junta Electoral de Córdoba solicitando la reprogramación de las elecciones del Colegio de Abogados de la delegación de Villa Carlos Paz.

El actual llamado a elecciones no respeta los plazos correspondientes y, por lo tanto, no están dadas las condiciones ni las garantías necesarias para llevar adelante un proceso verdaderamente sano y democrático.

