Dos crecientes entran al lago y cierran accesos: una de 3 m y otra de 2,5 m

Las intensas lluvias que afectan a Córdoba llegan en un momento particularmente sensible para Villa Carlos Paz: el lago San Roque ya se encuentra a tope, luego de varios días de precipitaciones que elevaron el nivel del embalse.

En ese contexto, durante las últimas horas ingresan dos importantes crecientes hacia el lago: una de tres metros por el río Los Chorrillos y otra de 2,50 metros por el río San Antonio, lo que aumenta el caudal que alimenta al embalse.

El nivel del lago ya venía mostrando señales del exceso de agua. En distintos sectores el río San Antonio desbordó esta semana, con el agua ocupando parte de la costanera y espacios públicos cercanos al cauce, especialmente en zonas bajas.

Mientras tanto, aguas abajo del dique San Roque también se registran consecuencias por la gran cantidad de agua acumulada. Debido a la apertura al 100 % de las válvulas del dique para desagotar el embalse, se produjeron importantes crecidas en el río Suquía, lo que obligó a evacuar a varias familias en la zona de La Calera.

Las nuevas lluvias y las crecientes que ahora ingresan desde los ríos del valle de Punilla se suman a este escenario de saturación hídrica, por lo que las autoridades mantienen monitoreos permanentes del nivel del lago y de los cursos de agua.

Ante esta situación, desde el municipio reiteraron la recomendación de evitar acercarse a ríos, arroyos y costas, además de respetar los cortes preventivos en vados y puentes afectados por las crecientes.