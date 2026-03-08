El Cine Teatro Enrique Muiño reunió a mujeres de varias generaciones

El Cine Teatro Enrique Muiño fue escenario de una velada especial en Capilla del Monte para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en un encuentro que reunió a vecinas de distintas generaciones de la ciudad.

La actividad fue organizada por el municipio y convocó a numerosas mujeres que colmaron la sala del histórico espacio cultural para participar de una noche pensada como homenaje y reconocimiento.

Desde temprano, las asistentes comenzaron a llegar al teatro, donde fueron recibidas en el hall por el intendente Santiago Arenas junto a integrantes del equipo municipal. El ambiente estuvo marcado por el encuentro, la celebración y el intercambio entre vecinas.

Durante la velada se desarrolló una grilla de presentaciones integrada exclusivamente por mujeres. Sobre el escenario se sucedieron números de canto, danza, poesía y baile, además de una destacada presentación de danza con bombos, uno de los momentos más celebrados por el público.

A lo largo de la noche también se realizaron distintos sorteos entre las asistentes. Decenas de regalos fueron entregados durante el evento, muchos de ellos aportados por comercios locales que colaboraron con la iniciativa.

La organización del encuentro estuvo a cargo de mujeres que integran el equipo ejecutivo y legislativo municipal, quienes recibieron un aplauso del público durante uno de los intervalos de la programación.

La propuesta buscó reconocer el aporte cotidiano de las mujeres en la vida social, cultural y comunitaria de Capilla del Monte, en una jornada de encuentro que reunió a distintas generaciones de la ciudad.