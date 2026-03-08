Escritoras de Punilla participaron del encuentro “Mujeres con voz”

Más de 80 escritoras de diferentes localidades de la provincia de Córdoba participaron este viernes del encuentro literario “Mujeres con voz”, realizado en la Legislatura Histórica en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La actividad se desarrolló entre las 10 y las 18 en la sala Regino Maders del antiguo edificio legislativo ubicado en calle Deán Funes 94, en la ciudad de Córdoba. La propuesta buscó generar un espacio de expresión y encuentro a través de la poesía, reuniendo voces de distintas generaciones y regiones.

El evento fue organizado por la Biblioteca Legislativa junto al Café Literario “Con los pies en el cielo”, de Deán Funes, impulsor del ciclo cultural “Poesía exprés”, que desde hace más de una década promueve espacios de difusión para la literatura en el norte provincial.

Durante la jornada participaron escritoras provenientes de distintas localidades, entre ellas Córdoba capital, Alta Gracia, Villa Dolores, Mendiolaza, José de la Quintana, La Serranita, Deán Funes, Villa María, Colonia Caroya, Totoral, Villa Allende, Tanti, Río Cuarto, Valle Hermoso, Cruz del Eje, Corralito, Salsipuedes, Villa Carlos Paz, Jesús María, Río Ceballos, General Cabrera, Las Rosas, Calamuchita y Oncativo.

La directora de la Biblioteca Legislativa, Silvia Velázquez, destacó el carácter federal del encuentro y valoró la presencia de escritoras de distintos puntos de la provincia. Por su parte, la legisladora Stella Peralta entregó un beneplácito institucional en adhesión a la actividad.

La coordinación estuvo a cargo de la escritora Marta Díaz, quien impulsó el encuentro como un espacio colectivo para compartir poesía, experiencias y miradas sobre la literatura.

Además de las lecturas poéticas, la jornada incluyó presentaciones musicales de Patricia Lambert y Alicia Loza, junto a una intervención de zapateo americano a cargo de la bailarina Miriam Farías.