Harán una caminata solidaria por el Día Mundial del Riñón

Villa Carlos Paz. En el marco del Día Mundial del Riñón, se llevará adelante en Villa Carlos Paz una jornada de concientización y promoción de la salud renal, abierta a toda la comunidad. La misma es organizada por Aterym – Centro de Nefrología y Hemodiálisis y busca fomentar hábitos saludables, la prevención y el acceso a información sobre el cuidado de la salud renal.

La actividad consistirá en una caminata solidaria que se realizará el jueves 12 de marzo a las 10:00 hs, partiendo de Comechingones y Costanera (Punto Panorámico VCP). El recorrido se desarrollará por la costanera hasta Av. Illia hasta Jerónimo L. de Cabrera, donde se instalará un stand institucional informativo.

Durante la jornada, profesionales médicos y de enfermería brindarán distintas acciones destinadas a promover el cuidado de la salud renal, entre ellas:

• Charlas informativas sobre salud renal.

• Asesoramiento gratuito en prevención.

• Control de tensión arterial (TA).

• Actividades de promoción y concientización sobre el cuidado de los riñones.

El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad. Además, se invita a quienes participen a colaborar de manera voluntaria con un alimento no perecedero, que será destinado a un merendero local.