¿Hasta cuándo seguirá la lluvia en Carlos Paz? El pronóstico para las próximas horas

Carlos Paz atraviesa un domingo marcado por lluvias persistentes y tormentas, en el marco de la alerta amarilla vigente para gran parte de la provincia de Córdoba.

Según el pronóstico oficial actualizado durante la tarde, las tormentas continuarán durante la noche, con una probabilidad de precipitación que se ubica entre el 70 y el 100 por ciento. Las condiciones se mantienen con cielo cubierto, alta humedad —que ronda el 93 %— y viento del sector sur.

Para este lunes, en cambio, se espera una mejora gradual. El pronóstico indica probabilidad de lluvias entre el 0 y el 40 %, lo que sugiere que podrían registrarse chaparrones aislados, aunque sin la intensidad que se observó durante la jornada del domingo.

Las temperaturas previstas para el inicio de la semana se ubicarán entre 15° de mínima y 23° de máxima, con cielo mayormente nublado.

El pronóstico extendido señala además que durante los próximos días las temperaturas se mantendrán estables en el valle de Punilla, con máximas cercanas a los 23° y 25°, mientras las condiciones tenderían a estabilizarse gradualmente hacia mitad de semana.