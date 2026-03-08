La lluvia se fue y dejó un arcoíris sobre Carlos Paz

Después de varias horas de lluvia y cielo cubierto en Carlos Paz, la tarde regaló otra escena que llamó la atención de vecinos y automovilistas: un arcoíris apareció sobre la ciudad mientras todavía caían algunas gotas.

La imagen pudo verse en distintos sectores, especialmente sobre las avenidas principales y la zona cercana al lago San Roque, donde el contraste entre el cielo claro, las nubes de tormenta y el pavimento mojado creó una postal muy particular.

El fenómeno ocurrió cuando el sol comenzó a filtrarse entre las nubes luego de la tormenta. La combinación entre la luz solar baja del atardecer y la humedad en el aire generó el arco de colores que quedó visible sobre el horizonte de la ciudad.