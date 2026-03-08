La periodista Valeria Schapira cayó de una pasarela en Torres del Paine

El Calafate. “Podría estar muerta. Pero acá estoy escribiendo en una silla de ruedas, en el aeropuerto de El Calafate, tratando de no apoyar la pierna resentida por el golpe”, relató la periodista Valeria Schapira tras su experiencia extrema en la Patagonia chilena. El accidente en el Parque Nacional Torres del Paine la obligó a enfrentar un intenso dolor físico y un proceso de retorno atravesado por el temor y la vulnerabilidad.

La comunicadora narró que, durante su visita al parque trasandino, una ráfaga de viento cercana a los ochenta kilómetros por hora la arrojó desde una pasarela sin baranda. Según relató en Instagram y en una charla con Teleshow, la caída pudo haber resultado fatal.

Durante el trayecto en solitario, Schapira sufrió el accidente al intentar tomar una fotografía para una pareja. “Por mejorarle la foto a una pareja en Torres del Paine, quise sacar una segunda toma y una ráfaga de viento de casi 80 kilómetros por hora me empujó al vacío”, escribió en Instagram. Agregó: “Era una pasarela mal hecha, sin contención. Un viento inesperado y mis casi ochenta kilos cayendo de espaldas desde más de un metro de altura”.

El golpe provocó lesiones en su pierna y desencadenó una serie de desafíos para recibir ayuda en un entorno inhóspito. “No me respondía la rodilla”, contó en Teleshow, y reconoció que temió por la gravedad del daño inicial, sin poder apoyar la pierna y bajo el shock de la caída. Mientras aguardaba el regreso a casa, la periodista compartió en sus redes: “Escribo para recordarme que estoy viva. Porque podría estar muerta. Y no es un chiste”.

Tras la caída, el auxilio llegó de inmediato gracias a otros turistas y la guía. “Me llevaron en un grito como cuatrocientos metros hasta la combi”, relató. Una vez trasladada, recibió atención en la posta sanitaria local. “Me bajaron de la combi en una camilla. Me dice la piba: ‘Te corto la calza ¿Tenés otra ropa?’ ‘No’, le digo. Y cuando vi que ya podía estirar la pierna y levantar la calza, me di cuenta que la gravedad no era tanta”, explicó en referencia al primer examen realizado por Constanza, una enfermera embarazada.

La periodista reconoció que, por primera vez, tomó dimensión de su vulnerabilidad: “Verme en una camilla de emergencias por primera vez me hizo tomar conciencia”. Luego de la evacuación, con ayuda del personal y de otros visitantes, logró regresar a su hospedaje. La vuelta al hotel se realizó con el acompañamiento solidario de choferes del micro y del personal, quienes facilitaron cada paso hasta que Schapira pudo descansar y recuperarse parcialmente en la habitación.