¿Por qué se conmemora hoy el Día de la Mujer?

País. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que visibiliza la lucha histórica por la igualdad de derechos y el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad.

En todo el mundo, millones de mujeres salen a las calles para reclamar por las desigualdades que aún persisten, exigir justicia por las víctimas de violencia de género y recordar a quienes lucharon por mejores condiciones laborales, salarios justos, el sufragio femenino y la igualdad entre mujeres y hombres.

La lucha que recuerda esta jornada tiene sus raíces a fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando trabajadoras de distintos sectores, en especial el textil, comenzaron a organizarse y protagonizar las primeras huelgas.

Su primer antecedente se remonta a 1910, con la proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialista que se celebró en Copenhague, Dinamarca; un evento en el cual participaron más de 100 mujeres de 17 países distintos.

Clara Zetkin, delegada alemana, propuso establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en homenaje a todas las mujeres trabajadoras que lucharon contra la explotación y con el objetivo de promover la igualdad de derechos y el sufragio femenino.

La primera conmemoración del Día de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y con el paso del tiempo la celebración se extendió a en todo el mundo.

Sin embargo, la primera conmemoración oficial de esta fecha llegó más de seis décadas después, en 1975, cuando fue declarada por las Naciones Unidas. En Estados Unidos, por ejemplo, no se comenzó a celebrar hasta 1994.

Las actividades en Villa Carlos Paz

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Villa Carlos Paz programó una serie de propuestas abiertas y gratuitas pensadas para acompañar, visibilizar y fortalecer el rol de las mujeres en la ciudad. Las actividades se desarrollaron durante el fin de semana y continuarán mañana.

Como parte de la agenda cultural, se realizó un espacio para compartir y visibilizar el talento femenino local, promoviendo la participación de mujeres artistas de la ciudad. La actividad tuvo lugar ayer en La Fábrica Punto Joven, ubicado en la esquina de Brasil y Uspallata.

En tanto mañana, de 9 a 12 hs, se instalará un Stand de Salud Integral de la Mujer con chequeos rápidos y asesoramiento profesional junto al equipo del Hospital Municipal Gumersindo Sayago. La actividad se realizará en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Gral. Paz 120).

En 1857, cientos de obreras textiles salieron a las calles de Nueva York para protestar por sus condiciones de trabajo y por los bajos salarios que, en muchos casos, eran menos de la mitad de lo que cobraban los hombres por la misma tarea.

El 25 de marzo de 1911, 146 trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes inmigrantes y algunas niñas, murieron en un incendio en la Triangle Shirtwaist Factory de Nueva York, Estados Unidos. Las puertas cerradas por los dueños de la fábrica para evitar robos y pausas en la jornada laboral, atraparon a los trabajadores, convirtiendo el lugar en una trampa mortal.

Sindicalistas reunidas para protestar y lamentar la pérdida de trabajadores en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist del 25 de marzo de 1911 en Nueva York.

Un año después, miles de obreras textiles participaron en la llamada Huelga de Lawrence, en la ciudad de Lawrence, en Massachusetts. Durante las protestas, las trabajadoras marcharon con la consigna “Pan y rosas”, un lema que sintetizaba su reclamo por mejores salarios y condiciones de vida dignas. La frase se convirtió con el tiempo en un símbolo de las luchas laborales y de los movimientos por los derechos de las mujeres.

La lucha no se detuvo ahí, en la actualidad continúa. Cada 8 de marzo, y en muchas otras ocasiones, millones de mujeres salen a las calles para seguir con el reclamo por igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia de género, la brecha salarial que no se cierra, el techo de cristal que frena el liderazgo de las mujeres, entre otros ejes.