Un atardecer increíble iluminó el lago San Roque: mirá las imágenes

Clima
Un atardecer increíble iluminó el lago San Roque: mirá las imágenesEl sol se abrió paso entre las nubes después de las tormentas y tiñó el cielo y el agua con un intenso color naranja que sorprendió a vecinos y visitantes.
Después de una jornada marcada por lluvias persistentes y tormentas en Villa Carlos Paz, la tarde del domingo dejó una escena inesperada y espectacular sobre el lago San Roque.
Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las sierras, las nubes cargadas por la tormenta se abrieron lo justo para dejar pasar la luz, generando un cielo encendido en tonos naranjas y rojizos que se reflejaron sobre el agua del lago.
El fenómeno, que suele ocurrir después de días inestables, se produce cuando la humedad y las nubes bajas dispersan la luz del sol al atardecer, intensificando los colores y creando postales únicas.
Desde distintos puntos de la costanera y las orillas del lago, vecinos que caminaban por la zona comenzaron a detenerse para observar el paisaje. El cielo parecía arder mientras la luz se filtraba entre las nubes bajas que aún cubrían parte del valle de Punilla.