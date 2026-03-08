Un atardecer increíble iluminó el lago San Roque: mirá las imágenes

Después de una jornada marcada por lluvias persistentes y tormentas en Villa Carlos Paz, la tarde del domingo dejó una escena inesperada y espectacular sobre el lago San Roque.

Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las sierras, las nubes cargadas por la tormenta se abrieron lo justo para dejar pasar la luz, generando un cielo encendido en tonos naranjas y rojizos que se reflejaron sobre el agua del lago.

El fenómeno, que suele ocurrir después de días inestables, se produce cuando la humedad y las nubes bajas dispersan la luz del sol al atardecer, intensificando los colores y creando postales únicas.

Desde distintos puntos de la costanera y las orillas del lago, vecinos que caminaban por la zona comenzaron a detenerse para observar el paisaje. El cielo parecía arder mientras la luz se filtraba entre las nubes bajas que aún cubrían parte del valle de Punilla.