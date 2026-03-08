Un histórico acuerdo salarial beneficiará a los trabajadores de San Roque

La comuna de San Roque y el sindicato S.O.E.M.C alcanzaron un acuerdo salarial histórico que beneficiará a los trabajadores públicos. En un contexto económico desafiante y tras intensas mesas de diálogo, los representantes gremiales Analía Bizarri y Martín Palacios, lograron concretar una recomposición salarial que no solo recupera el poder adquisitivo, sino que proyecta previsibilidad para el futuro.

Habrá aumentos directos con cláusulas de protección contra la inflación y beneficios adicionales, como el incremento del 32,9% del sueldo básico (con carácter retroactivo al mes de enero de 2026); la suma de un adicional del 7% al básico a liquidarse en el mes de julio, potenciando el aguinaldo y la escala salarial del segundo semestre; un reajuste automático mensual basado en el IPC de Córdoba, garantizando que los salarios no pierdan terreno frente al costo de vida; y un incremento en el refrigerio de $300.000 y la confirmación de un Bono Navideño de $300.000 (no remunerativo) para el cierre del año.

«Para evitar las demoras sufridas este año en el inicio de las negociaciones, se ha implementado un punto estratégico: dejar fijado para enero de 2027 un incremento del 25% al sueldo básico, a cuenta de la paritaria de ese año. Esta medida garantiza que los trabajadores comiencen el próximo ciclo con la tranquilidad de un sueldo actualizado»; explicaron desde el sindicato.

«Reconocemos el esfuerzo del Ejecutivo para llegar a estos números. Es un reconocimiento genuino al compromiso de los compañeros que día a día se esmeran por hacer de la gestión un éxito para todo San Roque»; argumentaron.

Con este acuerdo, la comuna de San Roque se posiciona como una administración que prioriza la dignidad de quienes sostienen los servicios de la comunidad.