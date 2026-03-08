Vecinos y estudiantes plantaron árboles nativos en Sol y Lago

Una jornada de forestación participativa se llevó adelante en la plaza del barrio Sol y Lago, donde estudiantes del IPEM 359 Arturo Illia, vecinos y voluntarios ambientales plantaron nuevos árboles nativos para reforzar el arbolado urbano.

Durante la actividad se incorporaron 12 ejemplares de especies autóctonas, entre ellas sen del campo, moradillo, manzano del campo y durazno del campo. La iniciativa buscó sumar biodiversidad al espacio público y generar más sectores de sombra para quienes utilizan la plaza.

La propuesta fue organizada en conjunto con el área de Ambiente municipal y contó con la participación de jóvenes y vecinos del sector, que se involucraron en la plantación y el cuidado inicial de los nuevos árboles.

Desde el municipio señalaron que este tipo de acciones forman parte de las políticas locales para fortalecer el arbolado urbano y promover prácticas ambientales participativas dentro de la ciudad.