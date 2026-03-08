Villa Carlos Paz: intensifican trabajos en la vía pública tras las lluvias

Villa Carlos Paz. Tras las recientes precipitaciones registradas en Villa Carlos Paz, el municipio continúa desplegando tareas de mantenimiento y limpieza en distintos sectores de la vía pública afectados por el ingreso de las crecientes.

Las cuadrillas municipales realizaron durante las últimas horas trabajos de retiro de árboles y ramas caídas, además de la remoción de sedimentos acumulados y la limpieza de alcantarillas para garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Desde el municipio indicaron que también continúan las tareas habituales de corte de pasto y limpieza de calles en diferentes barrios de la ciudad.