ANSES: el procedimiento para anotarse a las Becas Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las Becas Progresar se mantendrán activas durante 2026, garantizando la continuidad del apoyo económico para estudiantes en todo el país.

La inscripción será totalmente online y, pese a que los montos no se actualizan desde 2024, las Becas Progresar siguen siendo un apoyo, sobre todo en el actual escenario económico argentino, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.

Cómo anotarse en las Becas Progresar

Para inscribirse en el programa es necesario seguir una serie de pasos simples a través de internet:

Crear o validar una cuenta en la aplicación Mi Argentina.

Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o a la app Progresar+.

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Confirmar la solicitud y realizar el seguimiento del trámite desde la plataforma.

El proceso no requiere intermediarios y el estado de la solicitud puede consultarse online una vez enviada la inscripción.

Cuáles son los requisitos para acceder

Los requisitos pueden variar según la línea de beca, pero existen condiciones generales que deben cumplir los postulantes:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI.

Tener entre 16 y 24 años para la línea de educación obligatoria.

En el caso de estudios superiores, el límite puede extenderse hasta los 30 años, mientras que en Enfermería no hay tope de edad.

Ser alumno regular de una institución educativa reconocida.

Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso.

Cuánto se cobra con las Becas Progresar

El programa otorga un pago mensual cercano a los $35.000, aunque el monto puede variar según la línea de beca y el nivel educativo.

Generalmente, el Estado deposita el 80% del monto cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez que el estudiante acredita la regularidad escolar y el avance académico correspondiente.