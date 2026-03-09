Arrancó el SuperOfertón 2026 con más de 500 comercios y miles de ofertas

Comenzó SuperOfertón 2026, el evento de comercio electrónico impulsado por el Gobierno de Córdoba que hasta el 13 de marzo ofrecerá promociones especiales, descuentos y opciones de financiación en miles de productos de comercios cordobeses.

En esta edición participan 507 comercios de 67 localidades de la provincia, la cifra más alta desde la creación del programa. Del total, 304 corresponden a Córdoba capital y 203 al interior, lo que refleja el crecimiento del comercio digital en distintas regiones del territorio provincial.

Durante los cinco días del evento habrá más de 15 mil productos con promociones en rubros como indumentaria, calzado, tecnología, electrodomésticos, hogar y muebles, construcción, herramientas, turismo, supermercados, delivery, deportes, farmacia, belleza, artículos para bebés y niños, agro y servicios.

La propuesta cuenta con una plataforma web que funciona como vidriera digital, donde los usuarios pueden recorrer las ofertas y acceder directamente a las tiendas oficiales de cada comercio para realizar la compra.

En la previa del evento también se realizaron capacitaciones para los comercios participantes, orientadas a mejorar su gestión digital y fortalecer estrategias de venta online, con contenidos sobre logística, posicionamiento SEO, carga de productos y preparación para campañas de e-commerce.