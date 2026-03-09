Así está el lago San Roque después de las lluvias

El lago San Roque mantiene su caudal después de las lluvias registradas durante el fin de semana pasado y se encuentra en 35,63 metros luego de las últimas crecientes. Desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos informaron que permanece abierta al 25% una de las dos válvulas que se encuentran en el paredón del dique.

Durante esta madrugada, ingresó una nueva crecida proveniente del arroyo Los Chorrillos.

Desde fines de la semana pasada, las tormentas se volvieron las grandes protagonistas y hubo importantes aportes de otros afluentes como los ríos San Antonio y Cosquín y el arroyo Las Mojarras.

El embalse se encuentra por encima del nivel del vertedero (embudo), que marca una capacidad máxima de 35,30 metros.