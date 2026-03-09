Valle de Punilla
Avilés acompañó el 60° aniversario de los scouts «Bartolomé Mitre»Se llevaron adelante actividades conmemorativas en el predio ubicado en barrio La Quinta.
La Municipalidad de Villa Carlos Paz acompañó este fin de semana diversas actividades comunitarias y conmemorativas en la ciudad, destacándose el 60° aniversario del Grupo Scout Bartolomé Mitre.
Fue una jornada emotiva realizada en el predio ubicado en barrio La Quinta, que reunió a scouts, familias, vecinos e instituciones de la ciudad. La celebración incluyó diversas actividades de vida en la naturaleza, momentos de encuentro y reconocimientos a integrantes del grupo scout por su compromiso y trayectoria.
Durante la jornada estuvieron presentes el intendente Esteban Avilés y la secretaria de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, quienes visitaron el predio y compartieron el encuentro con los integrantes del grupo, destacando el trabajo que realizan desde hace décadas en la formación de niños y jóvenes de la ciudad.
La jornada continuó con un fogón tradicional y un campamento, reafirmando los valores del movimiento scout vinculados a la convivencia, el respeto por la naturaleza y la formación de jóvenes con espíritu solidario y comunitario.