Avilés acompañó el 60° aniversario de los scouts «Bartolomé Mitre»

La Municipalidad de Villa Carlos Paz acompañó este fin de semana diversas actividades comunitarias y conmemorativas en la ciudad, destacándose el 60° aniversario del Grupo Scout Bartolomé Mitre.

Fue una jornada emotiva realizada en el predio ubicado en barrio La Quinta, que reunió a scouts, familias, vecinos e instituciones de la ciudad. La celebración incluyó diversas actividades de vida en la naturaleza, momentos de encuentro y reconocimientos a integrantes del grupo scout por su compromiso y trayectoria.

Durante la jornada estuvieron presentes el intendente Esteban Avilés y la secretaria de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, quienes visitaron el predio y compartieron el encuentro con los integrantes del grupo, destacando el trabajo que realizan desde hace décadas en la formación de niños y jóvenes de la ciudad.

La jornada continuó con un fogón tradicional y un campamento, reafirmando los valores del movimiento scout vinculados a la convivencia, el respeto por la naturaleza y la formación de jóvenes con espíritu solidario y comunitario.