Carlos Paz conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

En las instalaciones de La Fábrica VCP
Carlos Paz conmemoró el Día Internacional de la Mujer TrabajadoraSe puso en marcha el ciclo «Mujeres en el Arte», que busca mostrar el talento femenino local.
La ciudad de Villa Carlos Paz conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el inicio del ciclo «Mujeres en el Arte», un espacio destinado a compartir y visibilizar el talento femenino local.
La actividad se desarrolló en La Fábrica Punto Joven y convocó a una gran cantidad de personas.
Las acciones continúan este lunes 9 de marzo, de 9 a 12 hs, con la actividad «Tu salud, tu decisión. No solo cuidamos, también nos cuidamos», que contará con un stand de Salud Integral de la Mujer con chequeos rápidos y asesoramiento profesional junto al equipo del Hospital Municipal Gumersindo Sayago.
La propuesta se realizará en el centro de la ciudad, en el sector de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.