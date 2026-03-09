Carlos Paz: Está acusado de abusar sexualmente de tres niñas, irá a juicio

Un vecino de Villa Carlos Paz se encuentra acusado de haber abusado sexualmente de tres jóvenes cuando eran niñas. La causa fue elevada a juicio, el proceso arrancará el próximo 25 de marzo del 2026 y el sospechoso fue detenido en el 2024.

Oscar Alberto Pugener estará sentado en el banquillo de los acusados y enfrentará los cargos de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo. A esta instancia se llegó luego de la denuncia presentada por las víctimas, quienes son representadas por la abogada Daniela Pavón y esperan que el debate judicial sea el cierre de un proceso que marcó profundamente sus vidas.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad de Villa Carlos Paz, luego de que el acusado fuera detenido el 18 de julio del 2024, tras una investigación iniciada a partir de la primera denuncia realizada durante ese mismo mes.

De acuerdo con la información difundida por la Fundación Ce.Pro.Fa, que acompaña y contiene a las familias, todo comenzó cuando la primera joven se animó a contarle a su madre lo que había vivido cuando era niña. A partir de ese relato, otras dos jóvenes también manifestaron haber sido víctimas del mismo hombre en diferentes oportunidades.

Tras las denuncias, la fiscalía ordenó la detención del sospechoso, quien se desempeñaba como técnico en refrigeración en un taller de electromecánica y era una persona conocida en la ciudad por su vida social activa.

Desde la organización, señalaron que el hombre mantenía un «perfil sociable y generaba confianza en su entorno», lo que le habría permitido tener contacto con numerosas familias y niños de Punilla, especialmente entre Parque Siquiman y Villa Carlos Paz.

El juicio será una instancia clave para determinar las responsabilidades penales del acusado y representa un paso importante para las jóvenes que decidieron romper el silencio y llevar el caso a la justicia.