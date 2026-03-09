Cómo se vivió el paro docente en las escuelas del Valle de Punilla

Jornada de protesta y reclamo salarial
Cómo se vivió el paro docente en las escuelas del Valle de PunillaLa medida de fuerza fue convocada por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Un nuevo paro docente se lleva adelante este lunes 9 de marzo en las escuelas y colegios de la Provincia de Córdoba. La medida de fuerza sumó una adhesión del 35% en los establecimientos del Valle de Punilla, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y el reclamo salarial por las paritarias.
Se vieron afectadas las clases en varias localidades y se sumaron los profesores agrupados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Asimismo, se confirmó que el próximo miércoles 11 se realizaría otra jornada de protesta.
Para conocer qué escuela tendrá clases con normalidad, se recomienda a las familias consultar directamente en cada establecimiento o con los mismo profesores.