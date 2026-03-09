Cómo se vivió el paro docente en las escuelas del Valle de Punilla

Un nuevo paro docente se lleva adelante este lunes 9 de marzo en las escuelas y colegios de la Provincia de Córdoba. La medida de fuerza sumó una adhesión del 35% en los establecimientos del Valle de Punilla, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y el reclamo salarial por las paritarias.

Se vieron afectadas las clases en varias localidades y se sumaron los profesores agrupados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Asimismo, se confirmó que el próximo miércoles 11 se realizaría otra jornada de protesta.

Para conocer qué escuela tendrá clases con normalidad, se recomienda a las familias consultar directamente en cada establecimiento o con los mismo profesores.