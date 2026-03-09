Cosquín impulsa carreras universitarias virtuales para vecinos de la región

La Municipalidad de Cosquín firmó un convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) para ampliar la oferta de educación superior en la ciudad mediante carreras universitarias con modalidad virtual.

A partir de este acuerdo, estudiantes de Cosquín y de toda la región podrán acceder a tecnicaturas y licenciaturas que se dictan de forma 100% online, lo que permitirá iniciar o continuar estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El intendente Raúl Cardinali destacó que la iniciativa forma parte del desarrollo de una política educativa local que busca ampliar las oportunidades de formación.

“Creemos profundamente en la educación y por eso trabajamos para propiciarla. Cuando asumimos, el área prácticamente no existía y hoy es un orgullo ver todo lo que se ha avanzado”, expresó.

El acuerdo también contempla la posibilidad de rendir exámenes presenciales en Cosquín, lo que facilita la continuidad de los estudios para quienes viven en la ciudad o en localidades cercanas.

En ese marco, el 19 de marzo se realizará una charla informativa en el Punto Educativo Cosquín, donde se presentará la oferta académica disponible y se explicará el proceso de inscripción.

Desde la coordinación regional de la universidad señalaron que el objetivo del convenio es ampliar el acceso a la educación superior y acercar carreras universitarias a más personas en el Valle de Punilla.