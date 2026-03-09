Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

lunes, 9 de marzo de 2026 · 11:49

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para marzo, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mìnimo, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 0: lunes 9 de marzo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 0: lunes 9 de marzo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy:

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera: